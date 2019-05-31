Мир за ночь 30-31 мая 2019 года

Число кандидатов на пост британского премьера возросло до 12, Хиллари Клинтон намерена заняться производством кинофильмов, США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики из-за ситуации с нелегальной миграцией, акционеры не смогли снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook. Арабские страны обвинили Иран в поставках ракет хуситам в Йемен, HSBC сократит сотни рабочих мест, ракета с самым мощным российским спутником стартовала с Байконура, а в американском Нью-Гэмпшире отменили смертную казнь.

Британский депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост замминистра финансов, включился в борьбу за пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны. Как отмечает ТАСС, он стал 12-м консерватором, заявившим о своих премьерских амбициях. Харпер заявил, что готов предложить партии «свежие идеи» и не исключает возможности попросить у ЕС новую отсрочку Brexit в случае необходимости. Для целого ряда других претендентов на пост лидера тори такая позиция является неприемлемой. Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии открыто объявили 11 политиков-тори. Фаворитом считается экс-глава британского МИДа Борис Джонсон. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

Ушедшая из политики Хиллари Клинтон намерена создать собственную компанию по производству фильмов и телевизионных проектов, сообщает РБК. По данным источников Bloomberg, сейчас Клинтон ищет спонсоров и ведет переговоры со студиями о финансировании программ. Для поиска финансирования она может прибегнуть к поддержке известных голливудских деятелей, оказывавших ей помощь в период ее активной политической деятельности в лагере демократов. Преимущественно продукция, которую она намерена создавать вместе с дочерью, будет посвящена роли женщин. У Хилари Клинтон уже есть определенный опыт: ранее она в партнерстве со Стивеном Спилбергом работала над телешоу «Час женщины», которое представляла собой адаптацию книги об активистах за права женщин. Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты и была соперницей Дональда Трампа в 2016 году. В октябре 2018 года она не исключала, что примет участие в предстоящей президентской гонке, но потом отказалась баллотироваться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе, сообщает ТАСС. На своей странице в Twitter он написал, что «тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена». «В этом случае все тарифы будут сняты», - подчеркнул Трамп. Представитель Белого дома пояснил, что США будут повышать пошлины каждый месяц на 5%, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию. 1 октября, по плану Белого дома, состоится «последнее повышение пошлины до 25%». Ранее президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Несколько акционеров Facebook не смогли снять основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на CNBC. Предложение акционеров, озвученное на годовом собрании, было отвергнуто большинством голосов. Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение $20 млн на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и дома. Инвесторы компании ранее уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров и изменить структуру компании, но безуспешно.

Арабские страны по итогам саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке обвинили Иран в поставках баллистических ракет шиитским мятежникам из движения «Ансар Алла» (хуситам) в Йемене для обстрела территории Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости. «Осуждаем запуск баллистических ракет иранского производства из Йемена по Саудовской Аравии. Осуждаем операции, которые хуситы проводят против Саудовской Аравии», - говорится в заявлении арабских лидеров. Лидеры арабских стран и региона Персидского залива обсуждали на саммите кризис вокруг Ирана и последние нападения на саудовские объекты, в частности на нефтяные танкеры в Оманском заливе и центральный нефтепровод, атакованный беспилотниками хуситов из Йемена.

Руководство HSBC Holdings планирует сократить сотни рабочих мест в этом году, пишет «Коммерсантъ». По данным источников агентства Bloomberg в британском банке, сокращения коснутся сферы предоставления услуг инвестиционного банкинга HSBC. Начаться же сокращения могут уже в середине июня. Потерять рабочие места могут 500 сотрудников банка. Сокращения рабочих мест – часть плана генерального директора HSBC Джона Флинта по финансовому оздоровлению банка. Так, по итогам первого квартала этого года банк отчитался о росте чистой прибыли на 31,4%, до $4,91 млрд. Добиться этого компании удалось благодаря сокращению расходов и увеличению доходов в Азии. Они достигли $6,2 млрд по сравнению с $4,8 млрд годом ранее.

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы», пишет РБК

Старт ракеты был произведен в 20:42 мск. Спустя 119 секунд после старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Еще через 208 секунд штатно отделилась вторая ступень ракеты. Через 582 секунды орбитальный блок (Ямал-601+ Бриз-М) был выведен на суборбитальную траекторию. Отделение разгонного блока от спутника запланировано 31 мая в 05:55 мск. «Ямал-601» станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Аппарат предназначен для плановой замены «Ямал-202» и должен обеспечить фиксированной связью жителей большей части России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Сенат Нью-Гэмпшира постановил отменить высшую меру наказания на территории американского штата, сообщает РИА Новости. Сенаторы 16-ю голосами против 8-ми преодолели вето губернатора штата, наложенное на закон об отмене смертной казни. Таким образом, Нью-Гэмпшир стал 21-м американским штатом, в котором была отменена высшая мера наказания. Губернатор Крис Сунуну наложил вето на закон ранее в этом месяце. При этом сенат и Сунуну уже не впервые столкнулись при решении вопроса об отмене смертной казни. Последняя казнь в Нью-Гэмпшире состоялась в 1939 году.