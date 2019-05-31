Холдинг «КазАгро» намерен сокращать свои расходы

Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» Ербол Карашукеев на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету в сенате парламента сообщил, что разрабатывается стратегическая программа развития холдинга на 10 лет, также будет разработана программа трансформации, которая предусматривает сокращение расходов.

Как отметил член комитета Нурлан Кылышбаев, холдинг уже два года терпит убытки.

«Сейчас разрабатывается стратегическая программа развития «КазАгро» на 10 лет, 2020-2029 годы, и будет разработана программа трансформации, которая предполагает резкое сокращение всех расходов и повышение эффективности работы «КазАгро» и всех дочерних организаций», - сказал в свою очередь Карашукеев.

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, который ранее возглавлял холдинг, отметил, что пока «целостного документа по оздоровлению холдинга «КазАгро» нет».

«Есть финансовая модель, которую мы на госкомиссии утвердили, которая предусматривает докапитализацию и субсидирование купонного вознаграждения. Там по годам расписано, какие мероприятия будут осуществляться», - сказал он.

В свою очередь первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов также подчеркнул, что есть финансовая модель, «поэтому был назначен новый руководитель «КазАгро», поставлена задача полностью провести анализ и ревизию портфеля».

«Помимо этого, ждем завершения проверки счетного комитета, и уже целостная картина у нас будет в июле – августе. До конца года обязательно будет, потому что надо однозначно решать проблему. Самое главное – выявить, где проблемы. Поэтому сейчас две проверки, пока анализ и проверка не закончатся, мы не сможем принять решение, как помогать», - подчеркнул он.

Глава холдинга отметил, что «экстренные меры будут отражены (в разрабатываемых программах - V) после всех проверок».

На этой неделе холдинг «КазАгро» сообщил, что погасил остаток долга по еврооблигациям в размере 179,6 млн евро, в результате чего избавился от возможных валютных рисков и значительно улучшил показатели финансовой устойчивости.

«Исключение подверженности валютным рискам является важной составляющей финансовой стабильности «КазАгро». Холдинг как основной оператор государственных программ в аграрном секторе сам должен быть финансово устойчивым. Без понимания этого фактора невозможна успешная реализация поставленных государством задач», - отмечал Карашукеев.

Ербол Карашукеев был назначен председателем правления АО «Холдинг «КазАгро» в начале апреля. Ранее занимавший пост предправления холдинга Рустем Курманов был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК.