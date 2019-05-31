Холдинг «КазАгро» намерен сокращать свои расходы

Как отметил член комитета Нурлан Кылышбаев, холдинг уже два года терпит убытки.
«Сейчас разрабатывается стратегическая программа развития «КазАгро» на 10 лет, 2020-2029 годы, и будет разработана программа трансформации, которая предполагает резкое сокращение всех расходов и повышение эффективности работы «КазАгро» и всех дочерних организаций», - сказал в свою очередь Карашукеев.
Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, который ранее возглавлял холдинг, отметил, что пока «целостного документа по оздоровлению холдинга «КазАгро» нет».
«Есть финансовая модель, которую мы на госкомиссии утвердили, которая предусматривает докапитализацию и субсидирование купонного вознаграждения. Там по годам расписано, какие мероприятия будут осуществляться», - сказал он.
В свою очередь первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов также подчеркнул, что есть финансовая модель, «поэтому был назначен новый руководитель «КазАгро», поставлена задача полностью провести анализ и ревизию портфеля».
«Помимо этого, ждем завершения проверки счетного комитета, и уже целостная картина у нас будет в июле – августе. До конца года обязательно будет, потому что надо однозначно решать проблему. Самое главное – выявить, где проблемы. Поэтому сейчас две проверки, пока анализ и проверка не закончатся, мы не сможем принять решение, как помогать», - подчеркнул он.
Глава холдинга отметил, что «экстренные меры будут отражены (в разрабатываемых программах - V) после всех проверок».
На этой неделе холдинг «КазАгро» сообщил, что погасил остаток долга по еврооблигациям в размере 179,6 млн евро, в результате чего избавился от возможных валютных рисков и значительно улучшил показатели финансовой устойчивости.
«Исключение подверженности валютным рискам является важной составляющей финансовой стабильности «КазАгро». Холдинг как основной оператор государственных программ в аграрном секторе сам должен быть финансово устойчивым. Без понимания этого фактора невозможна успешная реализация поставленных государством задач», - отмечал Карашукеев.
Ербол Карашукеев был назначен председателем правления АО «Холдинг «КазАгро» в начале апреля. Ранее занимавший пост предправления холдинга Рустем Курманов был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК.
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