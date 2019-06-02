Он видит в этом смысл транзита власти в Казахстане
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Токаев заявил, что не стесняется советоваться с Назарбаевым
Фото Reuters

Алия Иксанова, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стесняется советоваться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

«У меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски», - сказал президент Казахстана в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия».

Отвечая на вопрос о том, трудно ли быть президентом Казахстана после Назарбаева, Токаев отметил, что «самое главное - это ответственность». «Понимание ответственности, что в твоих руках находится судьба государства - это, пожалуй, самое главное. Естественно, ответственность подстегивает, дисциплинирует», - сказал Токаев.

Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта этого года, на следующий день пост президента занял спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Он баллотируется на президентский пост на выборах, назначенных на 9 июня.

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