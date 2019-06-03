В столице Казахстана многодетные матери снова вышли на митинг

В столице Казахстана в понедельник, 3 июня, десятки многодетных матерей собрались у здания Акорды и парламента, сообщает Радио Азаттык . Они требуют, чтобы к ним вышли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин.

Сначала более 30-ти многодетных матерей и матерей-одиночек собрались у Акорды. Они требовали, чтобы на их социальные и жилищные проблемы обратили внимание первый президент Нурсултан Назарбаев и действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

«Жилье нашим детям!», «Елбасы!», «Токаев!», - скандировали женщины. Многодетные матери заявили, что предлагаемая правительством программа по обеспечению многодетных жильем неэффективна. Их доходов недостаточно для приобретения жилья, поэтому они считают, что жилье должно предоставляться без первоначального взноса и банковских комиссий. За собравшимися наблюдали выставленные у ограды резиденции десятки сотрудников полиции. Вскоре на месте появились сотрудники спецподразделения полиции.

После того, как вышедший к собравшимся руководитель отдела прокуратуры Есилького района призвал собравшихся «не шуметь» у «стратегического объекта» и предложил проследовать «на прием» в мажилис парламента, собрание матерей продолжилось у здания парламента. Среди собравшихся здесь есть те, кто специально прибыл в столицу из отдаленных районов страны, чтобы обратить внимание властей на социальные и жилищные проблемы многодетных и матерей-одиночек.

К женщинам вышли заместитель премьер-министра Казахстана Гульшара Абдыкаликова и министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев. Они объявили им, что готовы рассмотреть их вопросы «в частном порядке», если те проследуют за ними в административное здание парламента. Основанная часть группы осталась на улице, настаивая на встрече с высшим руководством Казахстана.

Как позже сообщило Радио Азаттык, женщины отказались от предложения пройти в здание парламента, сославшись на то, что предыдущие встречи с представителями акимата и министерства не дали результатов, и настаивают на встрече с президентом и премьером.

После того, как митингующие заявили, что намерены вновь направиться к зданию администрации президента, полиция взяла их в плотное кольцо. Женщины проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку. Одной из протестующих понадобилась неотложная медицинская помощь из-за плохого самочувствия.

Еще одну группу матерей полицейские заблокировали на подходе к площади перед Акордой. Полиция также не подпускает к демонстрантам гражданских активистов.

Отметим, что это уже не первое несанкционированное собрание многодетных в столице. Так, 16 мая, около 40 многодетных матерей с детьми собрались в 200 метрах от здания конгресс-центра, где проходило пленарное заседание Астанинского экономического форума с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего главф государства Касым-Жомарта Токаева. Они также выкрикивали «Жилье нашим детям!» и требовали встречи с Елбасы.