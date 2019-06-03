Свыше 1,3 тыс. многодетных семей Казахстана получили в мае арендное жилье

1356 многодетных семей в Казахстане в мае получили ключи от арендных квартир, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. Всего в рамках программы «Нұрлы жер» до 2025 года будет построено 40 тыс. арендных квартир для малообеспеченных многодетных семей.
«Только в мае за счет всех источников обеспечены жильем 1356 многодетных семей по всей стране. Таковы первые результаты выдачи жилья многодетным семьям. Данная работа находится на постоянном контроле у министерства. На сегодня в Казахстане более 31725 семей состоят на учете в акиматах, как нуждающиеся в квадратных метрах», - сообщили в МИИР.
В ведомстве напомили, что в качестве дополнительной меры через АО «Жилстройсбербанк» уже в июне этого года планируется запуск льготного кредитования многодетных, неполных семей, а также семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Эти займы будут предоставляться по ставке 2% годовых, на срок до 20 лет, с первоначальным взносом от 10%. Часть первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом.
По данным комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, многодетные семьи, стоящие на сегодняшний день в очереди, до 2025 года будут полностью обеспечены жильем от государства.
«Только в этом году 12 тыс. семей заселятся в свои квартиры (6 тыс. за счет арендного жилья и 6 тыс. за счет льготного кредитования через Жилстройсбербанк). Таким образом, за 3-4 года министерство планирует полностью решить проблему нуждающихся в жилье многодетных семей. Принимаемые меры позволят улучшить жилищные условия малообеспеченных многодетных семей, что в целом повысит уровень благосостояния и качество жизни населения нашей страны», - пообещали в МИИР.
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