Свыше 1,3 тыс. многодетных семей Казахстана получили в мае арендное жилье

1356 многодетных семей в Казахстане в мае получили ключи от арендных квартир, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. Всего в рамках программы «Нұрлы жер» до 2025 года будет построено 40 тыс. арендных квартир для малообеспеченных многодетных семей.

«Только в мае за счет всех источников​ обеспечены жильем​ 1356 многодетных семей по всей стране.​ Таковы первые результаты выдачи жилья многодетным семьям. Данная работа находится на постоянном контроле у министерства. На сегодня в Казахстане более 31725 семей состоят на учете в акиматах, как нуждающиеся в квадратных метрах», - сообщили в МИИР.

В ведомстве напомили, что в качестве дополнительной меры через АО «Жилстройсбербанк»​ уже в июне этого года планируется​ запуск льготного кредитования​ многодетных, неполных семей, а также семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Эти займы будут предоставляться​ по ставке 2% годовых,​ на срок до 20 лет, с первоначальным взносом от 10%. Часть первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом.

По данным комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, многодетные семьи, стоящие на сегодняшний день в очереди, ​до 2025 года будут полностью обеспечены​ жильем от государства.

«Только​ в этом году 12 тыс. семей заселятся​ в свои квартиры​ (6 тыс. за счет арендного жилья и 6 тыс. за счет льготного кредитования через Жилстройсбербанк).​ Таким образом,​ за 3-4 года министерство планирует​ ​полностью решить проблему нуждающихся в жилье многодетных семей.​ Принимаемые меры позволят улучшить жилищные условия малообеспеченных многодетных семей, что в целом повысит уровень благосостояния и качество жизни населения нашей страны», - пообещали в МИИР.