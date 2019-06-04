Сирия не планирует отказываться от помощи иранских военных и требовать их вывода со своей территории даже в обмен на облегчение санкций со стороны США, заявил «Известиям» председатель международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан. В комитете подчеркивают, что иранцы в отличие от сил западной коалиции находятся в Сирии законно, по приглашению Дамаска

Ранее СМИ сообщили, что в июне в западном Иерусалиме состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата и секретаря российского Совета безопасности Николая. На встрече стороны обсудят дорожную карту по Сирии, которая предполагает восстановление страны и отмену санкций в отношении сирийского руководства. В обмен на это Россия должна будет контролировать роль Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике. Кто именно будет инициатором этой сделки, не сообщается.

Бутрус аль-Маржан заявил «Известиям», что присутствие иранских войск в Сирии не является предметом сделки. Ни США, ни Израиль не вправе диктовать условия правительству республики. При этом в Дамаске пока не получали официальных предложений от Вашингтона.

«Предложение США, если оно действительно поступит, выглядит неправдоподобно, и у нас есть основания сомневаться в искренности американцев. В любом случае Вашингтон не в том положении, чтобы диктовать суверенному государству, чьи военные могут или не могут размещаться на его территории. Иранские силы находятся в нашей стране по официальному запросу от правительства и покинут Сирию, когда это будет необходимо», - подчеркнул политик.

При этом он отметил, что несмотря на то что ограничительные меры напрямую влияют на сирийский народ, а вмешательство военных США серьезно мешает обеспечению мира и политическому урегулированию, Сирия не против начать диалог, чтобы добиться отмены санкций.

В свою очередь зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад считает, что если и вести переговоры с США и заключать с ними сделку, то разговор в первую очередь должен касаться израильской оккупации Голанских высот. В беседе с «Известиями» депутат добавил, что именно присутствие американских и израильских военных, а также осуществляемая с их помощью «подкормка» террористов в районе лагеря Рукбан мешают полному восстановлению страны.

«Вот чьи войска действительно стоит вывести с территории нашей страны – так это израильские с Голан и американские из Эт-Танфа. До тех пор пока этого не произойдет, вести какие-либо переговоры об отмене санкций не имеет смысла», - отметил Аммар аль-Асад.

Он также напомнил, что Иран одним из первых вызвался помочь Сирии в борьбе с международным терроризмом, спонсируемым так или иначе американскими и израильскими силами, и направил свои войска в САР еще в 2011 году, сразу после начала вооруженных столкновений, постепенно переросших в гражданскую войну. Сейчас в Сирии, по некоторым данным, присутствует свыше 5 тыс. иранских армейских специалистов, однако постоянной военной базы здесь официально нет.

Между тем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не станет с кем-либо портить отношения ради выгодного американского предложения.

«Официально подобных предложений со стороны США России пока не поступало. И даже если бы и поступило, кто будет бороться в Сирии против террористов, если иранцы уйдут? Сами американцы, что ли? С той же зоной Идлиб, откуда постоянно идут атаки на сирийские и российские части, кто будет бороться? В любом случае решение о сделке с американцами должны принимать сами сирийцы», - сказал изданию политик.