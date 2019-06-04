МИИР разрабатывает правила эксплуатации
  • 225
Контролировать эксплуатацию аттракционов в Казахстане будут акиматы
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Контролировать эксплуатацию аттракционов в Казахстане будут местные исполнительные органы, сообщил глава комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

«Касаемо батутов: руководитель администрации президента в субботу провел совещание с приглашением специалистов МВД, МИИР и Нацпалаты предпринимателей, дано поручение в течение этой недели разработать правила МИИР. Мы подготовили туда свои предложения, вошли в состав рабочей группы, дано поручение НПП, чтобы они довели эти правила (до предпринимателей - V). Контроль за эксплуатацией аттракционов будет возложен на местные исполнительные органы», - сказал Беккер в кулуарах заседания правительства во вторник.

Он уточнил, что есть техрегламент Таможенного союза, где «четко написано, где и как он (аттракцион – V) должен устанавливаться».

«МИИР разрабатывает правила, в основном они будут содержать требования, которые указаны в техрегламенте, еще и дополнительные требования, с учетом складывающейся ситуации. В частности, мы предлагаем учитывать расстояния до проезжей части автомобильных дорог, линии электропередачи, водоемов, с учетом произошедших происшествий», - пояснил Беккер.

Ранее Беккер сообщал, что на имя премьер-министра страны будет направлено предложение определить государственный орган, который будет контролировать эксплуатацию аттракционов.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В столице Казахстана многодетные матери снова вышли на митинг
Новости
У статуи Цоя в Алматы появился баннер с надписью «Перемен. Qazaq Koktemi»
Новости
Токаев заявил, что продолжит курс на партнерство Казахстана с ЕС
Новости
Гражданские активисты подали в суд на акимат Алматы, прокуратуру, полицию и Nur Otan
Новости
Токаев обсудил с заместителями генсека ООН вопросы международной безопасности
Новости
В КНДР казнили несколько дипломатов из-за провала саммита в Ханое