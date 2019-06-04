Сильный ветер ожидается в пяти областях Казахстана

В пяти областях Казахстана на среду, 5 июня, объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, местами пройдут сильные осадки, возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, днем местами возможен град, шквал, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем гроза, возможен град, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее также ожидается гроза, днем возможен град, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами гроза, град, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Костанае также ожидается гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в среду в Кызылординской области местами ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем местами пыльная буря.

В Актюбинской области также ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Актобе днем порывы северо-западного ветра 18 м/с.

Днем 5 июня в Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Между тем штормовое предупреждение объявлено также в период с 5 по 7 июня в Восточно-Казахстанской области, 6-7 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях: в связи с прогнозом дождей, местами сильных, здесь ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.