Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank присоединятся к Tengri Bank
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Акционеры трех коммерческих банков Казахстана одобрили объединение

На совместном общем собрании акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» 31 мая одобрена реорганизация трех финансовых институтов в форме присоединения AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan к Tengri Bank.

«Утверждение коэффициентов обмена акций и доли участия текущих акционеров трех банков в объединенном банке планируется в начале июля 2019 года по итогам заключения международных финансовых консультантов по результатам оценки стоимости чистых активов трех банков», - говорится в сообщении на сайте Tengri Bank.

Tengri Bank и Capital Bank заявили, что договорились об объединении еще в марте 2017 года. Банки тогда не назвали условия и сроки сделки, AsiaCredit Bank в сделке не фигурировал.

Все три банка являются средними по величине активов, собственного капитала и ссудному портфелю.

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