Дожди сохранятся в большинстве областей Казахстана в ближайшие три дня

«На Казахстан с тропосферными потоками продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов Баренцева моря. Поэтому кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер сохранятся в большинстве областей Казахстана. В северной половине республики под влиянием высотного циклона местами пройдут сильные дожди», - говорится в прогнозе.

Как отмечают синоптики, температура воздуха понизится и будет на 2-5°С ниже средней многолетней.

Между тем на западные области распространяется область повышенного атмосферного давления, поэтому там будет без осадков, а температура воздуха будет близка к климатической норме.