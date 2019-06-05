Также синоптики прогнозируют похолодание
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Дожди сохранятся в большинстве областей Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

В большинстве областей Казахстана 6-8 июня сохранятся кратковременные грозовые дожди, сообщает РГП «Казгидромет». Также синоптики прогнозируют похолодание.

«На Казахстан с тропосферными потоками продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов Баренцева моря. Поэтому кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер сохранятся в большинстве областей Казахстана. В северной половине республики под влиянием высотного циклона местами пройдут сильные дожди», - говорится в прогнозе.

Как отмечают синоптики, температура воздуха понизится и будет на 2-5°С ниже средней многолетней.

Между тем на западные области распространяется область повышенного атмосферного давления, поэтому там будет без осадков, а температура воздуха будет близка к климатической норме.

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