Суханбердиева подозревается в злоупотреблении полномочиями и получении взятки – Нацбюро

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева подозревается в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности, сообщила официальный представитель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«Нацбюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получении взятки, незаконного участия в предпринимательской деятельности», - сказала Бастарова в четверг на брифинге.

Она уточнили, что расследование продолжается, но «иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению».

«Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени его виновности будет вынесен судом», - подчеркнула Бастарова.

Отвечая на вопрос, есть ли связь с задержанием главы национального центра тестирования, Бастарова сообщила, что «взаимосвязи двух уголовных дел нет»

Накануне стало известно, что Национальное бюро по противодействию коррупции в отношении Суханбердиевой проводится досудебное расследование. Сегодня сообщалось, что специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца – до 2 августа.