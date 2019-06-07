Мексика готова направить на южную границу 6 тыс. военнослужащих

По данным агентства ТАСС , власти Мексики готовы развернуть подразделения Национальной гвардии на границе с Гватемалой, чтобы усилить там меры контроля.

«Национальная гвардия также должна отвечать за ситуацию в регионах, в том числе на южной границе. Мы объяснили им [представителям властей США], что там будет развернут контингент численностью 6 тыс. человек», - заявил глава внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

Эбрард добавил, что по итогам переговоров в четверг мексиканской делегации не удалось прийти к соглашению с коллегами из США, поэтому в пятницу общение будет продолжено.

Между тем представитель МИД Мексики Роберто Альварес заявил, что переговоры Мексики и США в Вашингтоне об урегулировании миграционного кризиса на границе пока не принесли результатов, потому что США сосредоточены на мерах миграционного контроля, а Мексика – на развитии регионов, откуда идут потоки мигрантов.

«Пока мы не достигли соглашения, но продолжаем переговоры», - написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственности за поток мигрантов из Центральной Америки и других государств. Переговоры представителей властей двух стран начались в Вашингтоне 5 июня.

Между тем сообщается, что Дональд Трамп планирует объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.

«Соединенные Штаты неоднократно обращались к правительству Мексики с тем, чтобы оно взяло на себя ответственность и помогло сократить масштаб этой массовой миграции. Однако правительство Мексики не предприняло достаточных действий, чтобы смягчить эту проблему, позволило этому массовому нарушению границы только усилиться и не смогло защитить свою собственную южную границу», - говорится в документе.

В случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать Конгресс США, как это уже было с февральской декларацией о введении режима ЧП на южной границе страны. Однако, как и в предыдущий раз, не нее может наложить вето Трамп.