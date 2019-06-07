Lenovo оборудовала компьютерный класс благотворительному фонду из Тараза

Компания передала в собственность фонда высокопроизводительные компьютеры и все соответствующие периферийные устройства, а также организовала эргономичные рабочие зоны.

Фонд «Заботливое сердце» действует четыре года, он предоставляет места для безопасного проживания матерям-одиночкам, выпускникам детских домов и детям с ограниченными возможностями. Сейчас под опекой фонда находятся 24 мамы и 35 детей.

«Мы искренне благодарны Lenovo за помощь в развитии нашего фонда. Предоставленные компьютеры помогут молодым матерям и воспитанникам нашего сообщества расширить свои возможности и сделать уверенный шаг в интеллектуальное будущее, где каждый имеет шанс на успех. Так, мы можем удовлетворить не только базовые потребности в пище и крове тех, кто к нам приходит, но их образовательные нужды, чтобы предоставить им прочную основу для самостоятельной жизни вне стен нашего сообщества», - отметила соосновательница фонда Элизабет Турнок.

Генеральный менеджер Lenovo Central Asia в Казахстане Альнур Ермагамбетов также считает современные технологии неотъемлемой составляющей сильного общества.

«Мы в Lenovo считаем, что у всех бед человечества, включая бедность, безработицу и насилие одна первопричина – отсутствие или недостаток образования. Поэтому каждый год подразделение бренда, – Lenovo Foundation – под эгидой слогана Love On («Не прекращай любить») собирает заявки со всего мира для воплощения различных благотворительных инициатив, направленных на развитие STEM-образования (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Так, мы смогли воплотить в реальность текущие потребности фонда «Заботливое сердце», которое ведет столь важную и ответственную деятельность в поддержке развития нуждающихся» - отметил Ермагамбетов.

Lenovo Foundation (ранее Motorola Mobility Foundation) - благотворительное подразделение компании Lenovo, мирового технологического лидера в области интеллектуальных преобразований с помощью интеллектуальных устройств и инфраструктуры, обеспечивающих максимальное удобство для пользователей. Lenovo Foundation инвестирует в развитие образовательных программ STEM-образования, предоставляя доступ нуждающимся группам населения к возможностям для улучшения жизни сообщества в целом.