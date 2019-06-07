В Алматы сорвали пресс-конференцию многодетных матерей

7 июня в Алматы должна была пройти пресс-конференция многодетных матерей, на которой они планировали озвучить свои претензии и предложения, среди которых: бесплатный проезд многодетным матерям, бесплатная парковка, бесплатное посещение мест досуга для детей, ипотека под минимальный процент и т.д.

Перед началом пресс-конференции все места перед президиумом заняли многодетные матери. Тогда Андрей Гришин, один из организаторов площадки для пресс-конференции, сообщил, что некоторым из матерей придется покинуть помещение, чтобы дать журналистам возможность выполнить свою работу. Его поддержала Жансая Жанабаева, одна из спикеров и многодетная мама.

Однако пришедшим матерям не понравились требования, которые были описаны в пресс-релизе, поэтому они требовали обсуждать проблемы многодетных семей вместе.

После недолгой давки, спикеры объявили, что не будут выступать и отменяют пресс-конференцию, обвинив во всем пришедших матерей. Организаторы площадки начали выводить людей из зала, но пришедшие уходить не собирались.

Андрей Гришин отметил, что пресс-релизы были разосланы по редакциям и опубликованы в закрытой группе для журналистов, каким образом на конференцию попали другие многодетные матери, никто не знает. «Полагаю, что целенаправленно акимат постарался сорвать конференцию, так как тема очень злободневная, особенно перед выборами. Пришли женщины, которые говорят, что им позвонили из Бостандыкского акимата и сказали, что здесь будет что-то вроде митинга многодетных. Ни организаторы самой конференции, ни мы, не звали никого, кроме журналистов» - поделился он.

Тем временем в зале матери активно обсуждали требования спикеров к государству. «Бесплатное образование, курсы, кружки и медицина для детей - вот что мы хотим. Но не так, чтобы земли давали бесплатно, квартиры, билеты на мероприятия. Нужно работать! Кто-то корпешки дома шьет, кто-то пельмени лепит и продает, а эти спикеры пришли и требуют, чтобы все было бесплатно! Не получится так, народ деградирует, - рассказала Акмарал Басирова.

Она утверждает, что пришла на конференцию, потому что ей и другим матерям пришла Whatsapp-рассылка. Группы многодетных матерей в мессенджерах есть в каждом районе, поэтому когда женщинам выслали информацию о конференции, они сразу решили посетить ее.

Женщин все-таки удалось вывести из зала, в котором должна была проходить пресс-конференция, однако на этом ничего не закончилось. Матери начали конфликтовать с журналистами и организаторами площадки, утверждая, что их намеренно провоцируют.

Женщины стояли в коридоре около получаса в надежде на то, что конференция все-таки состоится. Однако когда двери в зал закрыли, а организаторы разошлись по кабинетам, стало ясно, что ждать нечего. Сейчас многодетные матери планируют собраться и провести свою пресс-конференцию, однако уже в большом зале и с участием остальных матерей.