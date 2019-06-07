Генпрокуратура призвала казахстанцев воздержаться от участия в незаконных митингах 9 и 10 июня

Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев в своем обращении, опубликованном на сайте надзорного органа, призвал казахстанцев не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах 9 и 10 июня, на которые призывает выйти запрещенное в стране движение ДВК.

«В социальных сетях распространяются призывы к организации и участию в несанкционированных митингах 9 и 10 июня 2019 года. Генеральная прокуратура вновь призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях», - говорится в обращении.

Дембаев напомнил, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан».

«Такие публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения», - подчеркнул замгенпрокурора.

Он также напомнил, что за призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях, а если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса.