В Алматы проходит акция движения Жана Адамдар против насилия

В Алматы проходит акция движения Жаңа Адамдар против насилия под названием «Скажи нет миру животных». К нынешнему моменту на площади за кинотеатром «Сары Арка» собралось порядка 200-300 человек. Несколько общественных организаций выступили с критикой Жаңа Адамдар в связи с присвоением повестки феминистского движения и стигматизацией животных.

Тема, предложенная организаторами — «Скажи нет миру животных» — призвана обратить внимание на проблему насилия в Казахстанском обществе. Формулировка темы была раскритикована несколькими неправительственными организациями за стигматизацию и неприязнь к животным.

Одна из организаторов акции, отказавшаяся называть свое имя, рассказала Власти, что специально для участия в ней из Астаны приехало 150-200 человек. На вопрос о том, кто покрыл расходы на поездку, она ответила: «Точной информацией не владею, но это меценаты или же бизнесмены, которые заинтересованы в развитии нашего движения, нашего Казахстана, нашей страны. Они поэтому из своих личных средств выделяют средства».

Она также подчеркнула, что ее движение нельзя назвать провластным: «Мы поддерживаем [президента Касым-Жомарта] Токаева потому, что в нас откликаются его слова. Называть нас провластными, проплаченными Акордой — некорректно».

Организатор также прокомментировала критику в адрес выбранной темы: «Мы животных никак не трогаем. Люди имеют разум, сознание и ум, но они поступают как животные. У животных нет как такого разума, в их мире побеждает сильный. Если животное чувствует доминантность над слабым, оно просто убивает, оказывает насилие. Если человек не умеет слышать слово нет, он делает почти то же самое».

После вступительного слова и минуты молчания в память жертв насилия на сцену вышла лидер движения Жаңа Адамдар Асель Баденова, которая призвала заниматься профилактикой насилия и заявила, что «ужесточение ответственности за семейно-бытовое насилие — это борьба с последствиями».

Жанар Секербаева, соосновательница Казахстанской феминистской инициативы «Феминита», рассказала Власти, что не участвует в акции Жаңа Адамдар потому что эта организация присвоила повестку феминистского движения за права женщин.

«Тему насилия мы поднимаем давно, но не видели, что кто-то из Жаңа Адамдар с нами солидаризируется. Кроме того, Жаңа Адамдар писали, что не будут выступать за принятие законопроекта о семейно-бытовом насилии (он на паузе уже 4 год). Тогда зачем их митинг с нелепым слоганом про животных? К чему? Для кого?», — прокомментировала Секербаева.

Участницы феминистской организации KazFem сообщили, что их не пропустили к месту акции.

«Мы подошли со своими плакатами, я сделала три плаката на русском языке и три на казахском, они все были в поддержку [главы фонда Немолчи.kz] Дины Смаиловой. Сейчас против нее заведено несколько уголовных дел. А фонд непосредственно занимается борьбой с насилием и помог очень многим женщинам, детям. Но Жаңа Адамдар нас не пустили, еще и полицейские стояли на входе. Нам сказали, что на акцию могут прийти люди из акимата и у организаторов будут проблемы. Я говорю: у меня же по теме плакат, митинг против чего? Они говорят: против насилия, но нет, нельзя с такими [плакатами], нам акимат [выразит претензии]», — рассказала Власти представительница KazFem Вероника Фонова.