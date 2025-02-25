Суд в Алматы оштрафовал россиянина Тимофея Морозова за пикет в поддержку Украины

Суд в Алматы вечером 24 февраля оштрафовал гражданина России Тимофея Морозова, ранее в этот день вышедшего на пикет в поддержку Украины, сообщает Радио Азаттык. Сумма штрафа – 50 МРП (196 600 тенге).

Суд признал его виновным в нарушении части 9 статьи 488 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона о мирных собраниях, совершенное иностранцем). Морозов также сообщил Азаттыку, что у него забрали паспорт и обещали вернуть утром 25 февраля.

«[Полицейские] просили больше не выходить на митинги. До суда угрожали депортацией, если я не напишу свои объяснения. Я все равно отказался писать», – сообщил Морозов в комментарии изданию.

Тимофей Морозов живет в Казахстане с 2024 года.

24 февраля он вышел на одиночный пикет на площадь Республики в Алматы в поддержку Украины с плакатом «Украина победит, Россия будет свободной» и требовал справедливого мира для Украины. К нему подошли сотрудники полиции и попросили прекратить акцию, вскоре он был задержан. Он также сообщил Радио Азаттык, что в полиции его продержали восемь часов.