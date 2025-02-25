Суд в Алматы оштрафовал россиянина Тимофея Морозова за пикет в поддержку Украины

По его словам, до суда ему угрожали депортацией
Суд в Алматы вечером 24 февраля оштрафовал гражданина России Тимофея Морозова, ранее в этот день вышедшего на пикет в поддержку Украины, сообщает Радио Азаттык. Сумма штрафа – 50 МРП (196 600 тенге).
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