Задержания прошли у здания суда
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В Москве снова задержали участников пикета в поддержку корреспондента «Медузы»
Фото со страницы в Facebook Станислава Андрейчука

В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, прошли пикеты в поддержку журналиста, сообщает «Коммерсантъ». Полиция задержала участников пикетов.

В частности, полиция задержала и увезла в ОВД Раменки главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву и журналист издания Сергея Карпова, также задержана активистка Александра Чугорина. Сотрудники полиции называют основанием задержаний запрет пикетов на территории суда. Одиночные пикеты начались примерно в 10:00 по Москвею

Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист уверен, что это провокация, а наркотики ему подбросили. 7 июня в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку корреспондента. В столице были задержаны несколько журналистов, позднее их отпустили.

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