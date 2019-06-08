Три человека арестованы в столице по подозрению в участии в деятельности ДВК

У девяти жителей столицы полиция провела обыски по подозрению в причастности к запрещенной в стране организации «Демократический выбор Казахстана», трое из них водворены в изолятор временного содержания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба департамента полиции столицы.

По ее данным, следственное управление столичного департамента полиции проводит досудебное расследование по факту участия в деятельности запрещенной организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). И в рамках расследования данного уголовного дела с санкций суда на территории столицы проведены ряд обысков у предполагаемых участников организации.

«В ходе данных следственных действии изъяты доказательства причастности к запрещенной деятельности 9 граждан, трое из них, согласно статьи 128 УПК РК, водворены в ИВС департамента полиции города, в отношении остальных избирается мера пресечения. Продолжается работа по выявлению других лиц причастных к деятельности вышеуказанной организации», - подчеркнули в пресс-службе.

ДВК, которую создал находящийся за пределами страны бизнесмен и политик Мухтар Аблязов, 13 марта 2018 года решением Есильского районного суда столицы была признана экстремистской и запрещена на территории Казахстана. С этого момента десятки человек были привлечены к ответственности за участие в деятельности организации.