В Туркестанской области неизвестные убили двух инкассаторов и похитили 7,5 млн тенге

В Туркестанской области произошло разбойное нападение на инкассаторскую машину, направлявшуюся в поселок, чтобы доставить деньги на выплату пенсий и пособий. Инкассаторы убиты, деньги похищены, сообщила пресс-служба департамента полиции области.

«7 июня около 18:15 в дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение из отделения почты о том, что на связь не выходят двое инкассаторов, выехавших по маршруту в поселок для доставки денежных средств. В служебной автомашине находилось свыше 7,5 млн тенге, предназначенных на выплату пенсий и пособий», - сообщили в полиции.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Арысского РОП, которые установили, что инкассаторы выехали по маршруту в сторону одного из поселков, однако затем по неизвестным причинам перестали выходить на связь. На их поиски были ориентированы все комплексные силы полиции Арысского РОП, управления криминальной полиции и других подразделений областного департамента полиции. Для установления местонахождения пропавших инкассаторов полицейские проверили все въезды и выезды из района, камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и перекрестках, провели опрос возможных свидетелей. В результате оперативники нашли брошенную автомашину в 5 км от города Арысь, а тела инкассаторов с огнестрельными ранениями обнаружили в поле, в 35 км от районного центра.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 99 «убийство» и 192 «разбойное нападение». Полицейскими принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по установлению личности и задержанию подозреваемых лиц в совершении тяжкого преступления», - отметили в ДП.