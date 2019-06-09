В столице Казахстана у дворца «Жастар» начались задержания

В столице Казахстана у дворца молодежи «Жастар» собрались сотни людей, некоторые пришли с голубыми шариками, люди скандируют «Казахстан!» и требуют проведения честных выборов.

Сотрудники полиции и СОБР, которых также насчитывается около сотни, оцепили собравшихся, которые бьют по щитам и кричат «Позор!». Начались задержания. Минимум 3-5 автобусов с задержанными уже уехали, всего здесь насчитывается более 10-ти автобусов.

В сторону толпы направили автобус, чтобы разогнать собравшихся, но митингующие его окружили и не пропускают.

Площадь Республики и проспект Абая перекрыты. В периметре заблокирован интернет.

Около 14:00 у дворца начались массовые задержания – полицейские забирают всех митингующих.