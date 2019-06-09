65,9% казахстанцев проголосовали на президентских выборах

7,8 млн человек или 65,9% уже отдали свои голоса на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Такие данные на 16:00 озвучила в воскресенье в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии член ЦИК Ляззат Сулеймен.

«Согласно данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы, избирательными комиссиями по состоянию на 16 часов можно сказать, что избиратели РК активно участвуют в голосовании за президента Республики Казахстан. И на 16.00 избирательные бюллетени получили 65,9% общего количества избирателей, включенных в списки», - сказала Сулеймен.

По ее словам, по Акмолинской области проголосовали 75,1% избирателей, в Актюбинской – 79,7%, Алматинской – 78,9%, Атырауской – 64,9%, в Восточно-Казахстанской – 69,8%, Жамбылской – 71,8%, Западно-Казахстанской – 59,8%, Карагандинской – 63,1%, Кызылординской– 64,5%, Костанайской – 69,7%, Мангистауской– 60,3%, Павлодарской – 67,9%, Северо-Казахстанской – 68,3%, Туркестанской – 70%. В столице Казахстана свои голоса уже отдали 49,6% избирателей, в Алматы – 45,7% и в городе Шымкент – 55,6%.