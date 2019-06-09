Британского журналиста задержали в Алматы

«Я в автозаке, меня задержали за мою профессиональную деятельность. Синяк под глазом - результат грубого отношения во время ареста. Это не было умышленным ударом, я упал на колено полицейского. У меня забрали аккредитацию», — поделился журналист.

Кроме того, у коллеги Риклтона забрали видеооборудование, на которое они снимали задержания возле ресторана «Якорь» на улице Толе би. Позднее журналист написал, что был освобожден.

Корреспондент Vласти связался с Крисом Риклтоном, он рассказал, что, по его мнению, он и его коллега были задержаны, потому что ситуация вышла из под контроля и полицейские были растеряны.

«Задержанные пытались сбежать из автозаков, их удерживали, но одному мужчине все-таки удалось вырваться, однако его догнали. Одной из задержанных стало плохо, её отпустили. Мы подошли к шокированной женщине, чтобы взять интервью, тогда к нам и подошли полицейские. Они попросили показать свое удостоверение, я показал аккредитационную карту, которую у меня вскоре забрали. Меня и моего коллегу за руки потащили в автозак, в результате чего я упал и ударился лицом о колено полицейского».

Следующие два часа Крис Риклтон и его коллега провели в РУВД, пока в дело не вмешался заместитель министра иностранных дел Роман Василенко. Он позвонил журналистам и принес свои извинения, после чего их отпустили.

Риклтон также отметил, что аккредитационную карту и видеооборудование ему вернули, однако все фотографии и видео в РУВД стерли. Сейчас журналисты пытаются восстановить снятые кадры.