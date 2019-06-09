В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах

Всего 77% казахстанцев проголосовали на президентских выборах по состоянию на 20 часов. Отметим, что к этому времени в большинстве регионов страны голосование завершилось.

«Согласно предварительным данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы, избирательными комиссиями по состоянию на 20 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сообщила в воскресенье в ходе брифинга секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

Так, в Акмолинской области проголосовали 83% избирателей, в Актюбинской – 84,6%, Алматинской – 89%, Атырауской – 71,2%, в Восточно-Казахстанской – 84,5%, Жамбылской – 81,3%, Западно-Казахстанской – 66,2%, Карагандинской – 77,1%, Кызылординской– 77,6%, Костанайской – 84%, Мангистауской– 68,3%, Павлодарской – 79,5%, Северо-Казахстанской – 79,8%, Туркестанской – 84,8%. В столице Казахстана проголосовали 68,3% избирателей, в Алматы – 52,2% и в городе Шымкент – 67,1%.

Вместе с тем она напомнила, что в пяти западных областях Казахстана на 1899 избирательных участках завершение голосования состоится в 20:00 по их времени. Также на 51 заграничном избирательном участке в 40 странах голосование продолжается.