19 нарушений зафиксировано на выборах президента – Генпрокуратура

19 нарушений выборного законодательства зафиксировано в Казахстане в день выборов, по 18-ти фактам возбуждены административные дела, сообщил в воскресенье в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.

«В городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях установлены 19 нарушений выборного законодательства. Это незаконная агитация, выдача гражданам на руки по несколько бюллетеней, вброс в урну по 2-3 бюллетеня и голосование на двух участках. По этим фактам прокурорами возбуждено 18 административных дел», - сообщил Дембаев.

В частности, по фактам выдачи нескольких бюллетеней возбуждено 12 дел по статье 110 Кодекса об административных правонарушениях, по фактам голосования два и более раза или за другого избирателя – 6.

«Все материалы направлены в суд. Члены избирательных комиссий, допустившие нарушения, отстранены», - подчеркнул заместитель генерального прокурора.

«В Кызылорде на избирательном участке 251 одному избирателю выдано пять бюллетеней, - привел он пример. - В отношении него прокурором возбуждено административное производство по статье 110 КоАП. По нему судом наложен штраф в размере 25 МРП. В городе Алматы, Алматинской и Туркестанской областях в отношении избирателей, вбросивших по два бюллетеня в урну и проголосовавших на двух участках, прокурорами возбуждены дела по статье 108 КоАП», - сказал он, уточнив, что четверо уже оштрафованы также на 25 МРП, остальные дела еще находятся на рассмотрение в суде.

В целом, подчеркнул он, день голосования, как и вся электоральная кампания, «проходят в спокойной обстановке».