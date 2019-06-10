Минэнерго Казахстана ожидает до 2025 года профицит электроэнергии

За последние 10 лет в Казахстане наблюдается значительный прирост в показателе электропотребления, сообщил на правительственном часе в мажилисе министр энергетики Канат Бозумбаев. По его словам, в 2025 году потребление электрической мощности прогнозируется на уровне 18 260 МВт.

«За период с 2008 по 2018 годы прирост полного электропотребления в стране составил 28%, или 22,6 млрд кВт/ч (с 80,6 млрд кВт/ч в 2008 до 103,2 млрд кВт/ч в 2018 году). Увеличение объемов потребления электроэнергии в период с 2008 по 2018 годы происходило на фоне достаточно высоких темпов роста экономики», - цитирует Бозумбаева агентство «Казинформ».

Глава Минэнерго отметил, что динамика электропотребления в основном зависит от развития промышленного производства, доля которого составляет 55% от суммарного электропотребления. Он также напомнил, что в начале года министерством утвержден 7-летний прогнозный баланс на 2019-2025 годы.

«Согласно данным баланса с учетом вывода старых и ввода новых энергетических мощностей ожидается профицит электрической энергии и мощности до 2025 года. Согласно прогнозному балансу потребление электрической мощности в 2025 году прогнозируется на уровне 18 260 МВт (прирост 3566 МВт по отношению к факту 2018 года). При этом даже с учетом необходимого нормативного резерва мощности (в объеме около 2 тыс. МВт) к 2025 году по ЕЭС Казахстана прогнозируется избыток мощности в объеме 966 МВт», - сказал Бозумбаев.

Для обеспечения спроса на электрическую мощность в прогнозном балансе учтены вводы дополнительных электрических мощностей на существующих станциях в объеме 3 567 МВт и строительство новых станций, в том числе объектов ВИЭ мощностью 1 296 МВт, уточнил он.