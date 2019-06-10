Также поздравительную телеграмму направил президент Турции
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Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
ФОТО WIKIPEDIA

Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин во время встречи с Касым-Жомартом Токаевым передал ему поздравления с победой на выборах президента Казахстана от российского лидера Владимира Путина, сообщила Акорда.

«Я поздравляю Вас с убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке избирателей. Это чистая победа, это убедительное свидетельство того, что народ выбрал Вас Президентом Казахстана», - поздравил уже от себя посол.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахстанско-российских союзнических отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Также поздравительную телеграмму Токаеву направил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что эти выборы стали важным свидетельством преемственности политического курса и выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.

«Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, вносить вклад в обеспечение мира и международной безопаности. Казахстанско-турецкие отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня благодаря нашим совместным усилиям с Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами», - говорится в телеграмме.

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