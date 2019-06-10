Точечные кадровые перестановки в правительстве пообещал Токаев

Казахстанское правительство не будет уходить в отставку, но будут точечные кадровые перестановки. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции в Акорде в понедельник.

«Согласно нашему законодательству оно (правительство – v) не уходит в отставку. Точечные кадровые перестановки будут, в том числе будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи. Надо привлекать наиболее способные кадры, я об этом говорил», - сказал Токаев.

Что касается его работы на посту главы государства, он «настроен на конструктивный диалог».

«Этот диалог будет сочетаться с жесткими мерами в отношении тех, кто не справляется с работой», - заявил Токаев.