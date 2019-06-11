Порядка 200 задержанных в столице вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области

Порядка 200 человек, задержанных в столице 9 июня на акции протеста, были вывезены в Акмолинскую и Карагандинскую области, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

«Порядка 200 человек мы вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую область. Часть из них была привлечена к административной ответственности, из привлечённых к административной ответственности часть оштрафована, часть привлечена к административной ответственности в виде арестов. В части соблюдения всех процедур все виновные лица были осуждены судьями суда города Нур-Султан, а место, где они будут отбывать определённое судом наказание регламентируется нормативно-правовыми актами, предусматривающие деятельность органов внутренних дел», - сказал Кожаев журналистам во вторник.

Он уточнил, что это задержанные 9 июня, а вывезли их, чтобы не создавать «скученность», чтобы все они не сидели в одном месте.

«На нас возлагается исполнение решения суда. Органы внутренних дел самостоятельно определяют, в каких из своих подразделений и какие есть условия для содержания, это отрегулировано в наших правовых актах. Мы вывезли их, чтобы обеспечить им безопасное отбытие наказание», - сказал Кожаев.

Замминистра снова напомнил, что люди вышли 9 и 10 июня на несанкционированные митинги «по призыву запрещённой организации ДВК». По его словам, сотрудники полиции вели себя «сдержанно».

«Благодаря тотальной агитации активистов этой организации собрались люди. Длительная обработка населения не могла не дать результат. Эти антиобщественные акции были локализованы. При этом хочу вас заверить, что личный состав внутренних дел по требованию руководства страны и министерства при проведении мероприятий по доставлению в органы внутренних дел, активных участников этих несанкционированных митингов, вёл себя корректно, сдержано. Личный состав выдержал все попытки провокации со стороны участником этих акций на силовое воздействие. Практически никто на этих митингах 9-го числа не пострадал. Я имею в виду со стороны участников», - сказал Кожаев, подчеркнув, что «какие-либо спецсредства для активного подавления протестных акций не применялись».

«Мы применяли лишь методы выдавливания личным составом с территории запланированных акций», - сообщил он, указав, что со стороны митингующих «9 числа имелись факты применения камней, палок, перцовых баллонов».

Кожаев также отметил, что с доставленными в полицию людьми «разбирались по каждому индивидуально».

«Часть доставленных в ОВД была привлечена к адмответственности, часть после проведения (профилактической – V) работы отпущена домой», - сказал замминистра.

По его словам, несмотря на проведенную работу и «ограничение доступа людей в анонсируемые руководителями ДВК места», которые «усиленно охранялись силами полиции», накануне группы людей снова пытались организовать несанкционированные митинги. В отношении части из них составлены административные протоколы, часть после разъяснительных работ отпущена домой.

Комментируя вчерашние задержания сторонников акына Зайытова, Кожаев сообщил, что «они организовали незаконный митинг», «им было внесено предупреждение», но «они не желали прекращать».

«Для разъяснительных работ они были задержаны и доставлены в ОВД. Практически все были отпущены. Часть из них привлечена к административной ответственности, кто-то оштрафован», - уточнил Кожаев.