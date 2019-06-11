В полиции Алматы прокомментировали задержание Рината Зайытова и его сторонников

В департаменте полиции Алматы прокомментировали вчерашние события, когда был задержан акын Ринат Зайытов и его сторонники. По данным полиции, установлены факты ряда правонарушений, которым «будет дана полная правовая оценка».

«Вчера, 10 июня, приблизительно с 18.00 часов и до 02.00 часов 11 июня в городе Алматы несколькими группами лиц был допущен ряд нарушений общественного порядка. Участники данных правонарушений задержаны полицией. В ближайшее время данным событиям со стороны правоохранительных органов будет дана полная правовая оценка», - говорится в заявлении ДП,

В полиции озвучили «ряд фактов, подтвержденных на данный момент».

Так, по данным департамента, 10 июня около 18:00 часов в микрорайоне «Алгабас» перед театром «Алатау» по призыву Зайытова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Некоторые из них перекрыли дорогу в районе «Алматы Арена».

«После проведения беседы с Заитовым он был отпущен. Между тем перед департаментом полиции города Алматы собралась группа людей в его поддержку. Заитов из дома обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации. Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по проспектам Толе би и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно. Каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали», - отметили в полиции.

Как сообщают в департаменте, некоторые участники акции совершили «нескольких уголовных преступлений.

«В половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала «Сайран» автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением. Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного ст.345 Уголовного кодекса РК», - рассказали в полиции.

Между тем в Алатауском районе группа людей, находясь в нетрезвом состоянии, повредила служебный автомобиль полиции, закидав его камнями и разбив стекло.

«Нарушители были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 Уголовного кодекса РК», - уточнили в ДП.

В Центр оперативного управления полиции на пульт «102» поступило 1250 обращений от горожан, 70% обращений были «по ночным событиям». Как отмечают в полиции, «население было напугано шумом и криками в ночное время, водители возмущались грубым нарушением правил дорожного движения».

«Органами полиции были приняты соответствующие меры по пресечению незаконных действий. Правонарушители задержаны», - говорится в заявлении.

В ДП сообщают, что в настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем, приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах.

«Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом», - подчеркнули в департаменте.