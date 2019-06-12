Суд должен стать последней инстанцией граждан на справедливость – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая после инаугурации в среду, сообщил, что к осени будет разработан пакет поправок в законодательство по максимальному снижению уровня коррупции и будет продолжена реформа судебной системы.

«До 1-го сентября будет подготовлен пакет поправок по максимальному снижению уровня коррупции. Коррупция – это болезнь, явление угрожающие взаимному доверию в обществе и системе государства», - заявил Токаев.

Кроме этого, он подчеркнул, что суд должен стать последней инстанцией граждан на справедливость.

«Реформирование судебной и правоохранительной системы. Необходимо ужесточить систему отбора судей и кандидатов на эту должность. Суд должен стать последней инстанцией на справедливость», - сказал президент.

Также он рассказал, что будет продолжена политика развития человеческого капитала.

«В этом направлении мы что должны сделать в первую очередь? Мы примем новые законы, повышающие статус учителей и врачей. Защищая их права, создадим соответствующие условия, защищающие их материальное состояние», - сказал Токаев.

«Повышение доходов населения. Мы должны глубоко осознавать важность роста. Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали своих детей. Должен быть экономический рост. В ближайшее время на расширенном заседании правительства определим важные направления развития», - продолжил президент.

Говоря о развитии регионов, он отметил, что «конкретные задачи должны решаться на местном уровне», поэтому планируется укрепить систему самоуправления в регионах. «Население должно принимать участие в решениях в регионах», - сказал Токаев.

Кроме этого, планируется открывать новые рабочие места, решать жилищные вопросы граждан, «справедливо распределять доходы», принять новые законы, повышающие статус учителей и врачей, реализовать программу развития бизнеса, программу инициатив молодежи, их стартапов, внедрить программу трудоустройства молодежи.

«Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою мечту и написали свою историю успеха», - обратился к молодежи Токаев.

По внешней политике Токаев сообщил, что «мы будем продвигать национальные интересы Казахстана на мировой арене, международная деятельность даст свои результаты и принесет дивиденды всем гражданам».