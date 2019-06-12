Дожди и град прогнозируются в большинстве областей Казахстана

«Сохранение высотной барической ложбины над Казахстаном, по которой продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов северных морей, оставит погоду в республики без изменений. Дожди с грозами и порывистым ветром, а также в дневные часы местами град предполагаются в большинстве областей Казахстана и в предстоящие трое суток», - говорится в прогнозе.

Синоптики также сообщают, что после кратковременного повышения температуры вновь ожидается её понижение, и на большей части республики температура будет ниже средних многолетних значений. Только в Мангистауской области предполагается жаркая и без осадков погода.