После кратковременного повышения температуры вновь ожидается ее понижение
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Дожди и град прогнозируются в большинстве областей Казахстана
фото Жанары Каримовой

В большинстве областей Казахстана 13-15 июня сохранятся дожди с грозами, также ожидается град, сообщает РГП «Казгидромет».

«Сохранение высотной барической ложбины над Казахстаном, по которой продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов северных морей, оставит погоду в республики без изменений. Дожди с грозами и порывистым ветром, а также в дневные часы местами град предполагаются в большинстве областей Казахстана и в предстоящие трое суток», - говорится в прогнозе.

Синоптики также сообщают, что после кратковременного повышения температуры вновь ожидается её понижение, и на большей части республики температура будет ниже средних многолетних значений. Только в Мангистауской области предполагается жаркая и без осадков погода.

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