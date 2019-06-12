В спецприемнике для административно-арестованных началась голодовка – КМБПЧ

В Алматы, в городском спецприемнике для административно-арестованных, началась голодовка, сообщает Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) на своей странице в Facebook .

В спецприемнике корреспонденту Vласти отказались давать комментарии.

9 и 10 июня в Казахстане, в том числе в Алматы и столице, шли протестные акции, закончившиеся массовыми арестами. По данным МВД в первый день протестов задержали около 500 человек, около 400 привлечены к ответственности. Во второй день протестов, 10 июня, по официальным данным задержали около 200 человек, около 150 привлекли к ответственности.

Правозащитные организации, в частности КМБПЧ и «Хартия за права человека», заявляют, что данные МВД по количеству задержанных преуменьшены. «По официальным данным, озвученным первым вице-министром внутренних дел М.Кожаевым, только в Алматы и Нур-Султане в ходе задержаний граждан 9 июня 2019 г. в полицию было доставлено около 500 человек, однако, нам эти цифры представляются весьма заниженными. Во многих случаях задержания осуществлялись специальными подразделениями, причём с жестокостью, не вызванной сложившейся ситуацией», - написал у себя в Facebook правозащитник, директор КМБПЧ Евгений Жовтис.

По данным правозащитников, в алматинское отделение полиции Жетысуского района с 11:00 до 13:00 «без объяснении законных причин и оснований задержания сотрудниками полиции было доставлено порядке 60 граждан», в ОП Бостандыкского района – около 100, Турксибского района – 60-80; Алатауского района – около 60, Ауэзовского района – около 60. Задержанные также были доставлены в отделения полиции Алмалинского, Медеуского и Наурызбайского районов и в департамент полиции города Алматы.

Над новостью работали Данияр Молдабеков и Юна Коростелева