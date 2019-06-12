Задержанных в Алматы вывозят за пределы города

Задержанных 9 и 10 июня в Алматы вывозят за пределы города, так как в специализированном приемнике на Лобачевского не хватает мест. Об этом корреспонденту Vласти сообщил по телефону правозащитник Ерлан Калиев, выехавший на место.

По словам правозащитника, за последние дни ему поступило около 100 звонков от родственников задержанных с просьбой помочь определить их местонахождение. Местонахождение одного из них удалось определить спустя три дня. «Сестре одного из задержанных, жителя села Талгарского района, объяснили, что он на Лобачевского. Проехала на Лобачевского – сказали, в списках нет. Далее сказали в Талгарском РУВД, что их, возможно, вывезли. Его там нет. Сегодня мне пришлось связаться с представителем ДВД и уточнить этот вопрос. В итоге он оказался в Иссыке», – рассказал Калиев.

Также достоверно известно о нахождении одного из задержанных 9 июня, которому в последствии назначили 10 суток административного ареста - он оказался в Илийском изоляторе временного содержания. Также, по словам Калиева, поступала информация о транспортировке административно задержанных в СИ-18.

Правозащитник полагает, что вывоз задержанных свидетельствует о переполненности спецприемника на Лобачевского. По его оценке там имеется 7 камер, где может поместиться около 100 человек.

Ранее сообщалось, что находящиеся в спецприемнике на Лобачевского объявили голодовку. По словам Ерлана Калиева, к ним приехали представители национального превентивного механизма.