В Москве на акции в поддержку Голунова задержали около 100 человек

В Москве во время марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержаны 94 человека. Задержания начались сразу после начала акции.

Как пишет «Медуза», среди задержанных находятся журналисты различных изданий, освещавших акцию, а также подростки. У некоторых задержанных отобрали телефоны, сообщил журналист Deutsche Welle Сергей Дик.

Сейчас участники шествия дошли от Чистых прудов до Петровки, где находится здание управления МВД по Москве. Полицейские не пропускают демонстрантов, объявляя, что проход на Петровку закрыт. Из-за этого протестующие вынуждены уходить в сторону бульваров.

Между тем «Ведомости» пишут, что полиция задержала корреспондента газеты, среди задержанных также есть журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других, а также политик Алексей Навальный. В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается.

Позже «Медуза» сообщила со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве, что число задержанных – более 200 человек, а всего полиция насчитала 1200 участников акции в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Задержанным вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий, так как марш не был согласован с городскими властями.

Группа журналистов и активистов сообщила о планах провести в Москве марш в поддержку Ивана Голунова 10 июня. При этом инициаторы акции отмечали, что не будут согласовывать ее с властями, так как намерены мирно нести в руках газеты со статьями о журналисте. 11 июня на встрече с представителями московской мэрии марш согласовать не удалось, а сегодня утром мэрия Москвы призвала организаторов и желающих в ней участвовать отказаться от этих планов.

Отметим, что накануне стало известно о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова. Руководство «Медузы» предложило не выходить на акцию, а отпраздновать освобождение журналиста из-под домашнего ареста и снятие с него обвинений. Редакция РБК в своем заявлении также призвала всех, кто хочет публично выразить свое мнение, присоединяться к согласованным акциях. Сам Голунов заявлял, что не планирует идти на акцию в свою поддержку 12 июня.