Ранее он был акимом Западно-Казахстанской области
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Новым акимом столицы стал Алтай Кульгинов
фото inform.kz

Указом президента назначен новый аким столицы Казахстана. Им стал экс-глава Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

«Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана», - говорится в документе на сайте Акорды.

Алтаю Кульгинову 41 год. До этого назначения он с 2016 года занимал пост акима Западно-Казахстанской области. В 2013-2016 годах был акимом Уральска, ранее – замакима ЗКО, работал в администрации президента, в министерстве юстиции, агентстве по делам госслужбы. Выпускник международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Яссави по специальности «Правоведение», Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (магистр государственного и местного управления), окончил магистратуру Британского университета Абердин по программе «Болашак» (магистр международного коммерческого права).

Напомним, ранее должность акима столицы занимал бывший министр финансов Бахыт Султанов.

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