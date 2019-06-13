Новым акимом столицы стал Алтай Кульгинов

«Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана», - говорится в документе на сайте Акорды.

Алтаю Кульгинову 41 год. До этого назначения он с 2016 года занимал пост акима Западно-Казахстанской области. В 2013-2016 годах был акимом Уральска, ранее – замакима ЗКО, работал в администрации президента, в министерстве юстиции, агентстве по делам госслужбы. Выпускник международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Яссави по специальности «Правоведение», Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (магистр государственного и местного управления), окончил магистратуру Британского университета Абердин по программе «Болашак» (магистр международного коммерческого права).

Напомним, ранее должность акима столицы занимал бывший министр финансов Бахыт Султанов.