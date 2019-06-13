Акимат начинает их реконструкцию
В Алматы частично перекрыли улицу Жибек Жолы и проспект Достык
Фото со страницы акимата города Алматы в Facebook

В Алматы с 13 июня частично перекрыто транспортное и пешеходное движение по улице Жибек Жолы и проспекту Достык в связи с реконструкцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщает городской акимат.

По улице Жибек Жолы с 13 июня будет закрыто движение автотранспорта от Желтоксан до Наурызбай батыра. Пешеходная зона открыта с северной стороны улицы. По проспекту Достык будет частично перекрыта только пешеходная зона на двух участках с восточной стороны вниз от Курмангазы и Кабанбай батыра.

Акимт также сообщает, что в рамках концепции «Город для людей» на этих улицах появится энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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