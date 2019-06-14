Косанов намерен «институционализировать» новую оппозицию

Амиржан Косанов, который по итогам президентских выборов занял второе место, на своей странице Facebook сообщил, что не отказывается от своих программных заявлений и считает своей задачей «институциональное оформление новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть».

«Вы знаете всю подоплеку моего участия в прошедших президентских выборах. Я был достаточно открыт для вас, объясняя причины моего решения об участии. Считаю, что, несмотря на отсутствие поддержки со стороны моих давних соратников, моя кампания прошла достойно. Мы максимально использовали возможности электоральной кампании и постарались довести свою программу до избирателей. И она была поддержана определенной частью общества», - обратился Косанов к избирателям.

При этом он отметил, что учтет «критичное отношение» к нему, так как считает его «проявлением истинной демократии, свободы слова и мнений».

«Будет проведен анализ ситуации, и уже в ближайшем будущем я обозначу контуры своей дальнейшей работы», - пообещал он.

«Поверившая в меня часть общества увидела главную и уникальную особенность выборов – это когда независимый кандидат получил реальную поддержку избирателей. Повторно заявляю, что теперь власть не сможет не считаться с наличием столь широкого электората с альтернативным мнением. Чисто арифметический факт – сумма голосов отданных за других пять (кроме выдвиженца от власти) кандидатов меньше, чем голоса в мою поддержку – должен стать фактом политическим. И потому считаю – политические реформы, о которых я говорил в своей программе, неизбежны и в скором времени должны стать реалиями времени!», - заявил Косанов.

Вместе с тем он отметил, что «ни на йоту не отказывается от своих программных заявлений и принципов» и будет «выступать в защиту демократических ценностей и за диалог между обществом и властью».

Косанов полагает, что «значительная часть общества, которая хочет перемен без потрясений», поддержит его в новых шагах, и «вместе мы сможем изменить и общество, и власть». Он считает, что «выборы изменили и саму оппозицию: появились надежные соратники», и «среди них много талантливой и кретаивной молодежи, которые хотят перемен, в том числе и изменения стратегии и тактики демократических сил».

«Мы все время говорим о том, что власть должна меняться. Мне кажется, что должна меняться и оппозиция. Силы, входящие в нее, должны определиться со своими приоритетами в программах и действиях, определит свое место в общей палитре демократических сил. Дальнейшая моя задача – это институциональное оформление новой волны общественников, новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть в новых условиях, когда оппозиционные настроения приобрели легитимный статус, формально став второй силой в обществе», - подчеркнул Косанов.

Он также отметил, что «не намерен призывать граждан к несанкционированным протестным акциям», а власти страны призвал «не использовать силовые методы против граждан».

В конце поста Косанов сообщил, что сейчас находится в больнице.

«Избирательная кампания далась мне нелегко. Нагрузки был большие, оказали свое влияние на здоровье. Сейчас я нахожусь в больнице, прохожу лечение», - написал он.

Напомним, по итогам прошедших 9 июня выборов президента Казахстана кандидат от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов набрал 16,23% голосов.