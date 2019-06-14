Всего 9% из обещанных пожертвований получены на восстановление Нотр-Дама

Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую радиостанцию Franceinfo.

Речь идет о 80 млн евро из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству. Как уточняет радиостанция, средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. 200 млн евро от семьи Арно и принадлежащей ей группы Louis Vuitton Moet Hennessy и 100 млн евро от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой.

Между тем некоторые компании и частные лица заявили, что откажутся от пожертвования, поскольку кампания по сбору средств итак проходит успешно.

Национальное собрание Франции в мае одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, предусматривающий налоговые льготы для тех, кто внесет пожертвование. Закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок, и предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля и продлился более 12 часов. В результате обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша.