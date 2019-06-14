В выходные почти на всей территории Казахстана пройдут дожди

Неустойчивая погода с дождями ожидается почти на всей территории Казахстана 15-17 июня, сообщает РГП «Казгидромет». Лишь в Мангистауской области будет жарко и без осадков.

«Середина июня, а погода в северной половине республики больше напоминает майскую. Дожди с грозами и температура воздуха днём +10+20°C – вот что ожидает жителей этих областей в предстоящие выходные дни. Такая погода связана с непрекращающимся притоком на Казахстан холодных воздушных масс с районов Баренцева моря и холодным арктическим фронтом», - говорится в прогнозе.

Неустойчивая погода с частыми дождями и грозами ожидается и на остальной части республики, но здесь температура воздуха будет выше. Так, на западе, юге и юго-востоке, несмотря дождь, днём воздух будет прогреваться +25+33°C.

Между тем в Мангистауской области без осадков и +30+39°C.