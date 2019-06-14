Главная Новости #президент Токаев прибыл с визитом в Душанбе Он примет участие в саммите СВМДА 2019-06-14 18:46:00 197 Фото пресс-службы президента РК Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе, сообщила Акорда. «Глава государства примет участие в пленарном заседании V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проведет ряд двусторонних встреч», - говорится в сообщении. Саммит пройдет в субботу, 15 июня. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут в феврале 2020 года Новости Наблюдатели Алматы требуют признать выборы нелегитимными Новости Huawei перенесла продажи нового складного смартфона по всему миру на 3 месяца Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных лиц Новости В спецприемнике Алматы рассматривают апелляционные жалобы арестованных после протестов Новости Массовое ДТП в столице: экспертиза показала, что водитель автобуса потерял сознание В выходные почти на всей территории Казахстана пройдут дожди Новости Расследование по факту гибели рабочих «Астана су Арнасы» завершится в течение месяца Новости Тенге на бирже укрепился до 384 за доллар Loading... Просматриваемые Новости 10.06.2019 На площади «Астана» женщина вскрыла себе вены Новости 09.06.2019 Площадь «Астана» в Алматы оцеплена Новости 09.06.2019 В столице Казахстана у дворца «Жастар» начались задержания Новости 11.06.2019 В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям Новости 14.06.2019 В Алматы появился баннер «Не мой президент» Новости 12.06.2019 В районе площади «Астана» в Алматы идут задержания