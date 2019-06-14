Он примет участие в саммите СВМДА
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Токаев прибыл с визитом в Душанбе
Фото пресс-службы президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе, сообщила Акорда.

«Глава государства примет участие в пленарном заседании V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проведет ряд двусторонних встреч», - говорится в сообщении.

Саммит пройдет в субботу, 15 июня.

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