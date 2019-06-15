Токаев предложил создать специальный фонд для финансирования проектов СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании V саммита СВМДА, проходящем в Душанбе, указал на необходимость усиления ресурсов форума аналитических центров СВМДА и предложил создать специальный фонд для финансирования проектов, сообщила Акорда.

«Решению многих задач может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу. Назрела актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям Совещания с учетом интересов каждого его участника. Мы предлагаем создать специальный Фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности Форума», - сказал Токаев, добавив, что Фонд может стать дополнительным стимулом деятельности Делового совета СВМДА и придаст импульс росту экономического благополучия всех государств-участников Совещания.

Кроме этого, он считает также «своевременным всестороннее изучение вопроса о создании Совета мудрецов, который бы генерировал предложения для рабочих органов Совещания».

Глава государства добавил, что одним из приоритетных вопросов повестки остается обеспечение конструктивных переговоров по спорным проблемам и разрешение противоречий в самой начальной стадии их возникновения.

«Поэтому вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию», - предложил Президент Казахстана.

Он отметил, что выработка совместных системных подходов для противодействия международному терроризму представляется неотложной задачей.

«Призываем всех друзей и партнеров объединить усилия для повышения эффективности и международной конкурентоспособности Форума. Для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию. Для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают его постоянно действующие структуры.Совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне. Для этого нам необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию», - добавил он.

Отмечая всплеск конфликтов и эрозию механизмов безопасности, торговые и санкционные войны, а также усиление международного терроризма, Токаев выразил обеспокоенность растущими угрозами безопасности, идеологическими и этнорелигиозными противоречиями в регионе. В этой связи он обозначил необходимость системных и комплексных подходов к решению узловых вопросов азиатской безопасности и представил видение Казахстана по данной проблематике.

«Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности», - отметил он и добавил, что Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.

В завершение президента Казахстана отметил, что реализация вышеизложенных инициатив может поднять сотрудничество государств-участников Совещания на качественно новый уровень.

По итогам заседания глав государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была принята соответствующая декларация.