Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев
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Министерство экологии, геологии и природных ресурсов возглавил Магзум Мирзагалиев
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Экс-заместитель министра энергетики Магзум Мирзагалиева возглавил новое министерство экологии, геологии и природных ресурсов, сообщила Акорда.

«Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - говорится в указе президента.

Магзум Мирзагалиев с августа 2014 года являлся заместителем министра энергетики. До этого был вице-министром нефти и газа. Также работал заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам в нацкомпании «КазМунайГаз».

Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, премьер-министр Аскар Мамин на встрече с коллективом нового министерства представил Магзума Мирзагалиева и отметил, что он – квалифицированный специалист, опытный руководитель.

«Президент доверил Вам возглавить важное направление и организовать работу нового государственного органа», - сказал Мамин, поручив в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы и приступить к работе.

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