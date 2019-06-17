Министерство экологии, геологии и природных ресурсов возглавил Магзум Мирзагалиев

«Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - говорится в указе президента.

Магзум Мирзагалиев с августа 2014 года являлся заместителем министра энергетики. До этого был вице-министром нефти и газа. Также работал заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам в нацкомпании «КазМунайГаз».

Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, премьер-министр Аскар Мамин на встрече с коллективом нового министерства представил Магзума Мирзагалиева и отметил, что он – квалифицированный специалист, опытный руководитель.

«Президент доверил Вам возглавить важное направление и организовать работу нового государственного органа», - сказал Мамин, поручив в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы и приступить к работе.