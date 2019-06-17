Глава государства подписал указ о мерах по укреплению национальной безопасности и дальнейшему совершенствованию разведывательной деятельности. Как сообщила Акорда, своим указом Касым-Жомарт Токаев реорганизовал службу внешней разведки «Сырбар».

«(…) постановляю реорганизовать Службу внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан. Образовать ведомство комитета национальной безопасности Республики Казахстан – службу внешней разведки комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в документе.

КНБ поручено представить на утверждение президенту проект положения о службе.

Контроль за исполнением указа, который вводится в действие со дня подписания, возложен на администрацию президента и аппарат Совета безопасности.