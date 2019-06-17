Три министерства реорганизованы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления. Как сообщила Акорда, согласно данному указу глава государства реорганизовал три министерства.

Так, реорганизовано министерство индустрии и инфраструктурного развития с передачей ему функций и полномочий министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа; министерство национальной экономики с передачей ему функций и полномочий министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва; министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Правительству поручено обеспечить по согласованию с администрацией президента перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.

Министерства индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности определены правопреемниками прав и обязательств министерств сельского хозяйства, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в пределах передаваемых функций и полномочий.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.