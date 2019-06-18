Аскар Жумагалиев возглавил реорганизованное министерство

«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в документе.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев реорганизовал три министерства, в том числе министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Аскар Жумагалиев ранее возглавлял министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.