Аскар Жумагалиев возглавил реорганизованное министерство

Глава государства подписал указ о назначении Аскара Жумагалиева
министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности,
сообщила Акорда.
«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в документе.
Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев реорганизовал три министерства, в том числе министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии и министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.
Аскар Жумагалиев ранее возглавлял министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
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