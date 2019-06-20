Главная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование крушения АН-2

«По факту крушения самолета АН-2, выполнявшего химическую обработку сельскохозяйственных полей Акмолинской области, начато досудебное расследование по ст. 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта) УК РК. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции на транспорте», - говорится в сообщении.

Ход расследования авиационного происшествия находится на контроле главной транспортной прокуратуры.

Как сообщалось, сегодня утром в Целиноградском районе Акмолинской области, в 10 километрах от села Родина, во время химической обработки полей упал самолет АН-2. Пилот самолета погиб, второй пилот и техник с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. По сообщению МИИР, для расследования авиационного происшествия создана специальная комиссия.