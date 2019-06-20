Токаев утвердил план действий по реализации своей предвыборной платформы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении плана действий по реализации его предвыборной платформы «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции «Бірге», сообщила Акорда.

«Указ направлен на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе Президента, с закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов», - отмечается в сообщении.

В план действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.

Указывается, что по вопросам, которые носят комплексный и долгосрочный характер и предполагают межведомственное взаимодействие, госорганами будут утверждены отдельные дорожные карты, к разработке которых будет привлекаться экспертное сообщество.

«Данные документы будут регламентировать конкретную последовательность действий, показатели конечного результата и сроки выполнения поставленных Главой государства задач», - уточняется в сообщении Акорды.

Контроль исполнения плана возлагается на администрацию президента.

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