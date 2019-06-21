МВД Казахстана выступает за продажу автозапчастей только в спецмагазинах

Министерство внутренних дел Казахстана предлагает изменить правила торговли и разрешить продажу автомобильных запчастей только в специализированных магазинах, где будут данные лиц, сдающих их на реализацию.

В ходе отчетной встречи с населением министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что кражи в стране составляют большую часть преступности и превышают 65%.

Он напомнил, что «с февраля текущего года ужесточена ответственность за повторное совершение краж».

«Теперь преступник не сможет примириться с потерпевшей стороной и избежать наказания. Предупреждению краж автозапчастей, в том числе зеркал, будет способствовать еще одна наша инициатива. Все вы знаете громкие преступления, которые были связаны с кражами автозеркал, это и убийство нашего чемпиона Дениса Тена, это и, буквально три месяца назад, еще у одного олимпийского чемпиона в Алматы (Дмитрия Баландина – V) украли зеркала от автомашины. Поэтому сейчас приняты срочные меры, и МВД вносит предложение, поправки в правила внутренней торговли, предусматривающие реализацию автозапчастей исключительно в специализированных магазинах, где будет обеспечиваться учет лиц, сдающих их на реализацию, то есть как во всех ломбардах», - сказал Тургумбаев.