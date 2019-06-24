В Туркестанской области объявлен режим ЧС

В Ордабасинском и Отрарском районах Туркестанской области развернули два госпиталя. Об этом на своей странице в Facebook написал советник акима области Сакен Калкаманов. Глава области Умирзак Шукеев заявил, что в регионе объявлен режим ЧС, стоит вопрос об эвакуации города в целом.

«В Ордабасинском и Отрарском районе развернуты два госпиталя на 100 мест каждый», - сообщил Калкаманов.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что сейчас стоит вопрос об эвакуации всего города.

«В военной части произошли взрывы. Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город (Арысь – V) в целом», - заявил он. Видео его заявления опубликовано на странице Сакена Калкаманова.

Шукеев проинформировал, что «по всем направлениям будут двигаться колонны, машины специальные будут подбирать людей и вывозить на специально организованные лагеря».

«Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел, разбираться, кого по родственникам, кого в гостиницы. Эо будет их задача, каждый лагерь будет возглавляться аким района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся», - заявил Шукеев.

Примечательно, что в то же время пресс-служба министерства обороны сообщает об отсутствии жертв и пострадавших, а также просит не поддаваться панике.

«На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве также добавили, что «силами личного состава вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий».

«Местное население просим не поддаваться панике и организованно пройти к местам эвакуации», - добавили в министерстве.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по ликвидации последствий ЧП в Арыси.

«Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов», - написал Токаев в Twitter.

В оборонном ведомстве сообщили, что министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.

Напомним, сегодня утром на территории воинской части прогремел взрыв. Как сообщили в КЧС, взрыв произошел на складе с последующим возгоранием. Позже в Минобороны уточнили, что взорвались боеприпасы.